VIDE GRENIER BOURSE AUX JOUETS Gabian

Gabian Hérault

Vide Grenier et Bourse aux jouets organisé par l’association Les Petits Rats de Gabian de 9h à 17h sur l’esplanade. Exposant 3m 5€ arrivée 7h. Réservez votre emplacement ! Sur place, Snack, buvette.

Gabian 34320 Hérault Occitanie +33 6 82 45 16 09 lespetitsratsdegabian@gmail.com

English :

Garage Sale and Toy Fair organized by the association Les Petits Rats de Gabian from 9am to 5pm on the esplanade. Exhibitors 3m 5? arrival 7am. Reserve your space! Snacks and refreshments on site.

German :

Der Verein Les Petits Rats de Gabian organisiert einen Flohmarkt und eine Spielzeugbörse von 9 bis 17 Uhr auf der Esplanade. Aussteller 3m 5? Ankunft 7 Uhr. Reservieren Sie Ihren Standplatz! Snacks und Getränke vor Ort.

Italiano :

Vendita di garage e fiera del giocattolo organizzata dall’associazione Les Petits Rats de Gabian dalle 9 alle 17 sulla spianata. Espositori 3m 5? Arrivo alle 7 del mattino. Prenotate il vostro spazio! Spuntini e rinfreschi sul posto.

Espanol :

Venta de garaje y feria del juguete organizada por la asociación Les Petits Rats de Gabian de 9h a 17h en la explanada. Expositores de 3m a 5? Llegada a las 7h. ¡Reserve su espacio! Aperitivos y refrescos in situ.

