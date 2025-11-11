Vide grenier, bourse aux jouets Salle des fêtes et parking Gousse
Vide grenier, bourse aux jouets
Salle des fêtes et parking 11 chemin arrepiart Gousse Landes
Début : 2025-11-11
fin : 2025-11-11
2025-11-11
Vide grenier, bourse aux jouets et vide poussette.
intérieur 8€ la table de 2,3m, portant 2€ non fourni, 3€ le mètre en extérieur
Petite restauration et buvette
Installation à partir de 06h30
Salle des fêtes et parking 11 chemin arrepiart Gousse 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 16 09 07 comitefetegousse@gmail.com
English : Vide grenier, bourse aux jouets
Flea market, toy and baby carriage sales.
8? per 2.3m table indoors, 2? racks not supplied, 3? per metre outdoors
Snacks and refreshments
Set-up from 06:30
German : Vide grenier, bourse aux jouets
Flohmarkt, Spielzeugbörse und Kinderwagenverkauf.
innen 8 ? der 2,3 m lange Tisch, 2 ? nicht bereitgestellt, 3 ? pro Meter im Freien
Kleine Snacks und Getränke
Aufbau ab 06:30 Uhr
Italiano :
Mercatino delle pulci, fiera del giocattolo e vendita di passeggini.
8? per tavolo da 2,3 m all’interno, 2? rastrelliere non fornite, 3? per metro all’esterno
Snack e rinfreschi
Allestimento dalle 06h30
Espanol : Vide grenier, bourse aux jouets
Mercadillo, feria de juguetes y venta de cochecitos.
8? por mesa de 2,3 m en el interior, 2? no proporcionados, 3? por metro en el exterior
Aperitivos y refrescos
Montaje a partir de las 06h30
