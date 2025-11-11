Vide grenier, bourse aux jouets Salle des fêtes et parking Gousse

Vide grenier, bourse aux jouets Salle des fêtes et parking Gousse mardi 11 novembre 2025.

Vide grenier, bourse aux jouets

Salle des fêtes et parking 11 chemin arrepiart Gousse Landes

Début : 2025-11-11

fin : 2025-11-11

2025-11-11

Vide grenier, bourse aux jouets et vide poussette.

intérieur 8€ la table de 2,3m, portant 2€ non fourni, 3€ le mètre en extérieur

Petite restauration et buvette

Installation à partir de 06h30

Salle des fêtes et parking 11 chemin arrepiart Gousse 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 16 09 07 comitefetegousse@gmail.com

English : Vide grenier, bourse aux jouets

Flea market, toy and baby carriage sales.

8? per 2.3m table indoors, 2? racks not supplied, 3? per metre outdoors

Snacks and refreshments

Set-up from 06:30

German : Vide grenier, bourse aux jouets

Flohmarkt, Spielzeugbörse und Kinderwagenverkauf.

innen 8 ? der 2,3 m lange Tisch, 2 ? nicht bereitgestellt, 3 ? pro Meter im Freien

Kleine Snacks und Getränke

Aufbau ab 06:30 Uhr

Italiano :

Mercatino delle pulci, fiera del giocattolo e vendita di passeggini.

8? per tavolo da 2,3 m all’interno, 2? rastrelliere non fornite, 3? per metro all’esterno

Snack e rinfreschi

Allestimento dalle 06h30

Espanol : Vide grenier, bourse aux jouets

Mercadillo, feria de juguetes y venta de cochecitos.

8? por mesa de 2,3 m en el interior, 2? no proporcionados, 3? por metro en el exterior

Aperitivos y refrescos

Montaje a partir de las 06h30

