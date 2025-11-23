Vide-grenier bourse aux jouets

Salle Maurice Thorez Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Donnez une seconde vie aux jouets de vos enfants en les vendant dans ce vide grenier spécial jouets ! Et trouvez votre bonheur à mettre sous le sapin. Organisé par l’association Gym Volontaire.

De 8h30 à 16h30. .

Salle Maurice Thorez Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 52 93 38

English : Vide-grenier bourse aux jouets

German : Vide-grenier bourse aux jouets

Italiano :

Espanol : Vide-grenier bourse aux jouets

L’événement Vide-grenier bourse aux jouets Tarnos a été mis à jour le 2025-10-24 par OT Seignanx