Vide-grenier bourse aux jouets Tarnos
Salle Maurice Thorez Tarnos Landes
Donnez une seconde vie aux jouets de vos enfants en les vendant dans ce vide grenier spécial jouets ! Et trouvez votre bonheur à mettre sous le sapin. Organisé par l’association Gym Volontaire.
De 8h30 à 16h30. .
Salle Maurice Thorez Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 52 93 38
