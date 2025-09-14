VIDE-GRENIER Boutx
VIDE-GRENIER Boutx dimanche 14 septembre 2025.
VIDE-GRENIER
GER DE BOUTX Boutx Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : dimanche 14 septembre 2025
Début : 09:00:00
fin : 17:00:00
Début : 2025-09-14 09:00:00
fin : 2025-09-14 17:00:00
Date(s) :
2025-09-14
Venez chiner ou vendre ou tout simplement passer une journée conviviale !
Buvette et restauration avec grillages, sandwich, frites, fromage, croustade.
Pour les exposants, inscription obligatoire par mail ou par sms uniquement au 06.58.42.18.96.
2€ le mètre. .
GER DE BOUTX Boutx 31160 Haute-Garonne Occitanie comitedesfetes.gerdeboutx@laposte.net
English :
Come and browse, sell or simply enjoy a day out!
German :
Kommen Sie zum Stöbern oder Verkaufen oder verbringen Sie einfach einen geselligen Tag!
Italiano :
Venite a curiosare, a vendere o semplicemente a godervi la giornata!
Espanol :
Venga a curiosear, a vender o simplemente a pasar el día
