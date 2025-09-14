VIDE-GRENIER Boutx

VIDE-GRENIER Boutx dimanche 14 septembre 2025.

Début : 2025-09-14 09:00:00

fin : 2025-09-14 17:00:00

2025-09-14

Venez chiner ou vendre ou tout simplement passer une journée conviviale !

Buvette et restauration avec grillages, sandwich, frites, fromage, croustade.

Pour les exposants, inscription obligatoire par mail ou par sms uniquement au 06.58.42.18.96.

2€ le mètre.

GER DE BOUTX Boutx 31160 Haute-Garonne Occitanie comitedesfetes.gerdeboutx@laposte.net

English :

Come and browse, sell or simply enjoy a day out!

German :

Kommen Sie zum Stöbern oder Verkaufen oder verbringen Sie einfach einen geselligen Tag!

Italiano :

Venite a curiosare, a vendere o semplicemente a godervi la giornata!

Espanol :

Venga a curiosear, a vender o simplemente a pasar el día

