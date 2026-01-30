Vide Grenier Bozouls Bozouls

Vide Grenier Bozouls

rue Elie Plegat Bozouls Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Venez dénicher des trésors et profiter d’une journée conviviale en famille ou entre amis. Que vous soyez vendeur ou acheteur, tout le monde est le bienvenu !

Nous avons le plaisir de vous annoncer la tenue de la 4ᵉ édition de notre vide-grenier à Bozouls organisé par l’AOB Foot !

Pour les exposants souhaitant participer, merci de vous inscrire à l’avance les emplacements sont limités, alors ne tardez pas ! .

rue Elie Plegat Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 6 47 92 39 78 videgrenier.aobfoot@gmail.com

English :

Come and unearth treasures and enjoy a convivial day out with family and friends. Whether you’re buying or selling, everyone is welcome!

