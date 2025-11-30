Vide grenier SAINT-PORCHAIRE Bressuire

Vide grenier

SAINT-PORCHAIRE Rue de la Chapelle des Bois Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Vide grenier spécial jouets et vêtements, organisé par le FCB.

Buvette et restauration sur place. .

SAINT-PORCHAIRE Rue de la Chapelle des Bois Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 29 71 contact@fcbressuire.com

