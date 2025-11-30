Vide grenier SAINT-PORCHAIRE Bressuire

Vide grenier

Vide grenier SAINT-PORCHAIRE Bressuire dimanche 30 novembre 2025.

Vide grenier

SAINT-PORCHAIRE Rue de la Chapelle des Bois Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30

Date(s) :
2025-11-30

Vide grenier spécial jouets et vêtements, organisé par le FCB.
Buvette et restauration sur place.   .

SAINT-PORCHAIRE Rue de la Chapelle des Bois Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 29 71  contact@fcbressuire.com

English : Vide grenier

German : Vide grenier

Italiano :

Espanol : Vide grenier

L’événement Vide grenier Bressuire a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Bocage Bressuirais