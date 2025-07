Vide-grenier Briare

Vide-grenier Briare vendredi 15 août 2025.

Vide-grenier

Square Pierre-Armand Thiébaut Briare Loiret

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15 06:00:00

fin : 2025-08-15

Date(s) :

2025-08-15

Le 15 août 2025, ne manquez pas le grand vide-grenier organisé par Briare Sécurité au square du Centre Socio-Culturel, rue des Prés-Gris à Briare. Toute la journée, venez chiner, vendre ou simplement flâner parmi les stands à la recherche d’objets insolites, vintage ou utiles. Une belle occasion de faire de bonnes affaires dans une ambiance conviviale et familiale. Le placement se fera sur place dès 6h du matin (2 € le mètre linéaire). Pour les visiteurs, l’entrée est libre. Une buvette et un point de restauration seront disponibles tout au long de la journée pour agrémenter votre pause. Venez nombreux partager ce moment de rencontre et de convivialité au bord du canal ! 2 .

Square Pierre-Armand Thiébaut Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 20 08

English :

On August 15, Briare is the venue for the garage sale organized by Briare Sécurité in the square du C.S.C., rue des Prés-Gris. All day long, come and browse, buy or sell! Placement from 6 am, 2 ?/ml. Refreshments and catering on site. Friendly atmosphere guaranteed!

German :

Am 15. August treffen Sie sich in Briare zum von Briare Sécurité organisierten Flohmarkt auf dem Platz des C.S.C., Rue des Prés-Gris. Den ganzen Tag lang können Sie stöbern, verkaufen oder bummeln! Platzierung ab 6 Uhr, 2 ?/ml. Getränke und Speisen vor Ort. Gesellige Atmosphäre garantiert!

Italiano :

Il 15 agosto, venite a Briare per il mercatino organizzato da Briare Sécurité nella piazza del CSC, in rue des Prés-Gris. Per tutto il giorno, venite a contrattare, a vendere o semplicemente a passeggiare! Collocazione a partire dalle 6 del mattino, 2 €/ml. Rinfreschi e cibo sul posto. Atmosfera ami

Espanol :

El 15 de agosto, venga a Briare a la venta de garaje organizada por Briare Sécurité en la plaza del CSC, rue des Prés-Gris. Durante todo el día, ¡venga a regatear, a vender o simplemente a pasear! Colocación a partir de las 6h, 2 ¤ /ml. Refrescos y comida in situ. ¡Ambiente agradable garantizado!

L’événement Vide-grenier Briare a été mis à jour le 2025-07-19 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX