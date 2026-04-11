Briarres-sur-Essonne

Vide-grenier

Briarres-sur-Essonne Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Briarres-sur-Essonne accueille son vide-grenier annuel le samedi 30 mai 2026. De 10h à 19h ! Le cœur du village s’anime grâce à l’Association des familles et l’Association des chasseurs. Un rendez-vous convivial avec restauration sur place pour chiner tout au long de la journée.

Le samedi 30 mai 2026, la commune de Briarres-sur-Essonne se transforme en un vaste marché à ciel ouvert à l’occasion de son vide-grenier traditionnel. Organisé conjointement par l’Association des familles et l’Association des chasseurs, cet événement investit le cœur du village pour offrir une journée de chine exceptionnelle de 10h à 19h.

Les visiteurs profitent d’un cadre authentique pour débusquer de bonnes affaires, tandis qu’un service de buvette et de restauration complète est assuré midi et soir. Pour les exposants, l’accueil débute dès 8h30. Le tarif est fixé à 2,50 € le mètre linéaire (réservation obligatoire, minimum 2 mètres). Cette manifestation dynamique constitue un point de rencontre idéal pour les amateurs de brocante et les familles en quête d’une sortie locale animée. .

Briarres-sur-Essonne 45390 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 08 88 90 96

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English :

Briarres-sur-Essonne hosts its annual garage sale on Saturday, May 30, 2026. From 10am to 7pm! The heart of the village comes alive thanks to the Association des familles and the Association des chasseurs. A convivial event with on-site catering for bargain-hunting all day long.

L’événement Vide-grenier Briarres-sur-Essonne a été mis à jour le 2026-04-11 par OT GRAND PITHIVERAIS