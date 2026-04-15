Vide grenier Le Bourg Brie-sous-Barbezieux

Brie-sous-Barbezieux

Vide grenier

Le Bourg Comité des fêtes de Brie-sous-Barbezieux Brie-sous-Barbezieux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 08:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Vide grenier organisé par le comité des fêtes de Brie-Sous-Barbezieux. Apéritif offert aux exposants. Repas champêtre le midi, vente de plantes légumes et fleurs.

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Le Bourg Comité des fêtes de Brie-sous-Barbezieux Brie-sous-Barbezieux 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 98 30 30

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English : Vide grenier

Garage sale organized by the festival committee of Brie-Sous-Barbezieux. Aperitif offered to exhibitors. A country-style lunch, with vegetables, plants and flowers on sale.

L’événement Vide grenier Brie-sous-Barbezieux a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme du Sud Charente