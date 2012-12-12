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Vide grenier Briscous

Vide grenier Briscous

Vide grenier Briscous dimanche 19 avril 2026.

Ville : 64240 Briscous

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : 12 12 12

Briscous

Vide grenier

Briscous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 08:30:00
fin : 2026-04-19 16:00:00

Date(s) :
2026-04-19

Vide grenier.
Restauration et buvette sur place.   .

Briscous 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 12 71 51  apebriscous@gmail.com

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Briscous a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque

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