Vide grenier Briscous
Vide grenier Briscous dimanche 19 avril 2026.
Briscous
Vide grenier
Briscous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 08:30:00
fin : 2026-04-19 16:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Vide grenier.
Restauration et buvette sur place. .
Briscous 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 12 71 51 apebriscous@gmail.com
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Briscous a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque
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