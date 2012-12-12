Briscous

Vide grenier

Briscous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 08:30:00

fin : 2026-04-19 16:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Vide grenier.

Restauration et buvette sur place. .

Briscous 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 12 71 51 apebriscous@gmail.com

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Briscous a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque