Vide grenier, brocante à Donzenac Donzenac
Vide grenier, brocante à Donzenac Donzenac dimanche 27 septembre 2026.
Donzenac
Vide grenier, brocante à Donzenac
Donzenac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 17:30:00
Date(s) :
2026-09-27
– Vide grenier brocante 3ème édition
Restauration et buvette sur place
Quelques animations rythmeront la journée, en famille, solo ou entre amis, la journée parfaite pour flâner et repartir avec votre coup de cœur.
Organisé par le comité des fêtes de Donzenac
Pour les exposants 2€50 / ML
Arrivé à partir de 5h30 .
Donzenac 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine cdfdonzenac19@gmail.com
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English : Vide grenier, brocante à Donzenac
L’événement Vide grenier, brocante à Donzenac Donzenac a été mis à jour le 2026-06-22 par Brive Tourisme
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