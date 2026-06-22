Donzenac

Vide grenier, brocante à Donzenac

Donzenac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:00:00

fin : 2026-09-27 17:30:00

Date(s) :

2026-09-27

– Vide grenier brocante 3ème édition

Restauration et buvette sur place

Quelques animations rythmeront la journée, en famille, solo ou entre amis, la journée parfaite pour flâner et repartir avec votre coup de cœur.

Organisé par le comité des fêtes de Donzenac

Pour les exposants 2€50 / ML

Arrivé à partir de 5h30 .

Donzenac 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine cdfdonzenac19@gmail.com

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English : Vide grenier, brocante à Donzenac

L’événement Vide grenier, brocante à Donzenac Donzenac a été mis à jour le 2026-06-22 par Brive Tourisme