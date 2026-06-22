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Vide grenier, brocante à Donzenac Donzenac

Vide grenier, brocante à Donzenac Donzenac

Vide grenier, brocante à Donzenac Donzenac dimanche 27 septembre 2026.

Ville
19270 Donzenac
Département
Corrèze
Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Tarif

Donzenac

Vide grenier, brocante à Donzenac

Donzenac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 17:30:00

Date(s) :
2026-09-27

– Vide grenier brocante 3ème édition

Restauration et buvette sur place
Quelques animations rythmeront la journée, en famille, solo ou entre amis, la journée parfaite pour flâner et repartir avec votre coup de cœur.

Organisé par le comité des fêtes de Donzenac
Pour les exposants 2€50 / ML
Arrivé à partir de 5h30   .

Donzenac 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   cdfdonzenac19@gmail.com

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English : Vide grenier, brocante à Donzenac

L’événement Vide grenier, brocante à Donzenac Donzenac a été mis à jour le 2026-06-22 par Brive Tourisme

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