La Louptière-Thénard

Vide Grenier & Brocante à la Louptière Thenard

Rue du Parc La Louptière-Thénard Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Dimanche 21 Juin Vide grenier et Brocante au terrain de la salle des fetes.

Emplacements gratuits

Renseignements au 06 44 26 14 18

A partir de 11h30 Dégustation et vente de Boudin Maison.

Buvette et Restauration rapide .

Rue du Parc La Louptière-Thénard 10400 Aube Grand Est +33 6 44 25 14 18

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English :

L’événement Vide Grenier & Brocante à la Louptière Thenard La Louptière-Thénard a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise