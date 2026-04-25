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Vide Grenier & Brocante à la Louptière Thenard La Louptière-Thénard

Vide Grenier & Brocante à la Louptière Thenard La Louptière-Thénard

Vide Grenier & Brocante à la Louptière Thenard La Louptière-Thénard dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Rue du Parc

Ville : 10400 La Louptière-Thénard

Département : Aube

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : Gratuit

La Louptière-Thénard

Vide Grenier & Brocante à la Louptière Thenard

Rue du Parc La Louptière-Thénard Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Dimanche 21 Juin Vide grenier et Brocante au terrain de la salle des fetes.

Emplacements gratuits

Renseignements au 06 44 26 14 18

A partir de 11h30 Dégustation et vente de Boudin Maison.

Buvette et Restauration rapide   .

Rue du Parc La Louptière-Thénard 10400 Aube Grand Est +33 6 44 25 14 18 

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English :

L’événement Vide Grenier & Brocante à la Louptière Thenard La Louptière-Thénard a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise

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