Vide Grenier & Brocante à la Louptière Thenard La Louptière-Thénard
Vide Grenier & Brocante à la Louptière Thenard La Louptière-Thénard dimanche 21 juin 2026.
La Louptière-Thénard
Vide Grenier & Brocante à la Louptière Thenard
Rue du Parc La Louptière-Thénard Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Dimanche 21 Juin Vide grenier et Brocante au terrain de la salle des fetes.
Emplacements gratuits
Renseignements au 06 44 26 14 18
A partir de 11h30 Dégustation et vente de Boudin Maison.
Buvette et Restauration rapide .
Rue du Parc La Louptière-Thénard 10400 Aube Grand Est +33 6 44 25 14 18
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English :
L’événement Vide Grenier & Brocante à la Louptière Thenard La Louptière-Thénard a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise