Vide grenier Brocante à Plazac Plazac
samedi 15 août 2026 · Plazac
Informations pratiques
Plazac
Vide grenier Brocante à Plazac
le bourg Plazac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
8H. Vide grenier/Brocante ouvert aux particuliers. Buvette et restauration sur place. Gratuit pour les visiteurs
Ouvert aux particuliers. Buvette et restauration sur place.
Entrée libre pour les visiteurs .
le bourg Plazac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 85 83 54 serge-lafond@orange.fr
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English : Vide grenier Brocante à Plazac
8 a.m. Yard sale/flea market open to the public. Refreshments and food available on site. Free admission for visitors
L’événement Vide grenier Brocante à Plazac Plazac a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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