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Vide grenier Brocante à Plazac Plazac

samedi 15 août 2026 · Plazac

Vide grenier Brocante à Plazac Plazac

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
le bourg
Ville
24580 Plazac
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Plazac

Vide grenier Brocante à Plazac

le bourg Plazac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

8H. Vide grenier/Brocante ouvert aux particuliers. Buvette et restauration sur place. Gratuit pour les visiteurs
Ouvert aux particuliers. Buvette et restauration sur place.
Entrée libre pour les visiteurs   .

le bourg Plazac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 85 83 54  serge-lafond@orange.fr

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English : Vide grenier Brocante à Plazac

8 a.m. Yard sale/flea market open to the public. Refreshments and food available on site. Free admission for visitors

L’événement Vide grenier Brocante à Plazac Plazac a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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