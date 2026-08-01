Informations pratiques

Plazac

Vide grenier Brocante à Plazac

le bourg Plazac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

8H. Vide grenier/Brocante ouvert aux particuliers. Buvette et restauration sur place. Gratuit pour les visiteurs

Ouvert aux particuliers. Buvette et restauration sur place.

Entrée libre pour les visiteurs .

le bourg Plazac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 85 83 54 serge-lafond@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide grenier Brocante à Plazac

8 a.m. Yard sale/flea market open to the public. Refreshments and food available on site. Free admission for visitors

L’événement Vide grenier Brocante à Plazac Plazac a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère