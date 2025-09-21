Vide grenier / brocante Artannes-sur-Indre

Vide grenier / brocante Artannes-sur-Indre dimanche 21 septembre 2025.

Vide grenier / brocante

Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire

Début : 2025-09-21 08:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Vide grenier brocante d’Artannes sur Indre

Restauration et buvette sur place

Entrée gratuite

Inscription obligatoire pour les brocanteurs. 9.50€ les 5 mètres.

Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 77 32 69 39 brocante.artannes@gmail.com

English :

Flea market with on-site catering.

German :

Flohmarkt mit Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Mercatino delle pulci con ristorazione in loco.

Espanol :

Mercadillo con servicio de catering in situ.

L’événement Vide grenier / brocante Artannes-sur-Indre a été mis à jour le 2025-08-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme