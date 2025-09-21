Vide grenier / brocante Artannes-sur-Indre
Vide grenier / brocante Artannes-sur-Indre dimanche 21 septembre 2025.
Vide grenier / brocante
Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 08:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Vide grenier brocante d’Artannes sur Indre
Restauration et buvette sur place
Entrée gratuite
Inscription obligatoire pour les brocanteurs. 9.50€ les 5 mètres.
Vide grenier brocante d’Artannes sur Indre
Restauration et buvette sur place
Entrée gratuite
Inscription obligatoire pour les brocanteurs. 9.50€ les 5 mètres. .
Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 77 32 69 39 brocante.artannes@gmail.com
English :
Flea market with on-site catering.
German :
Flohmarkt mit Verpflegung vor Ort.
Italiano :
Mercatino delle pulci con ristorazione in loco.
Espanol :
Mercadillo con servicio de catering in situ.
L’événement Vide grenier / brocante Artannes-sur-Indre a été mis à jour le 2025-08-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme