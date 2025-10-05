VIDE GRENIER BROCANTE PARC DU CASINO Bagnères-de-Luchon

PARC DU CASINO Complexe du Casino Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Début : 2025-10-05 08:00:00
2025-10-05

Venez chiner ou profitez-en pour faire de la place dans vos armoires…
Pour les particuliers, professionnels et associations.
Réservation de l’emplacement auprès du service animations de la mairie de Luchon.   .

+33 5 61 94 68 32  c.miramont@mairie-luchon.fr

English :

Come bargain hunting or make room in your cupboards…

German :

Kommen Sie zum Stöbern oder nutzen Sie die Gelegenheit, um Platz in Ihren Schränken zu schaffen…

Italiano :

Venite a cercare un affare o a fare spazio nei vostri armadi…

Espanol :

Ven y encuentra una ganga o haz espacio en tus armarios…

L’événement VIDE GRENIER BROCANTE Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2025-08-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE