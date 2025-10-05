VIDE GRENIER BROCANTE PARC DU CASINO Bagnères-de-Luchon
VIDE GRENIER BROCANTE PARC DU CASINO Bagnères-de-Luchon dimanche 5 octobre 2025.
VIDE GRENIER BROCANTE
PARC DU CASINO Complexe du Casino Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 08:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
Date(s) :
2025-10-05
Venez chiner ou profitez-en pour faire de la place dans vos armoires…
Pour les particuliers, professionnels et associations.
Réservation de l’emplacement auprès du service animations de la mairie de Luchon. .
PARC DU CASINO Complexe du Casino Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 68 32 c.miramont@mairie-luchon.fr
English :
Come bargain hunting or make room in your cupboards…
German :
Kommen Sie zum Stöbern oder nutzen Sie die Gelegenheit, um Platz in Ihren Schränken zu schaffen…
Italiano :
Venite a cercare un affare o a fare spazio nei vostri armadi…
Espanol :
Ven y encuentra una ganga o haz espacio en tus armarios…
L’événement VIDE GRENIER BROCANTE Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2025-08-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE