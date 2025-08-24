Vide grenier / Brocante de Gélannes Gélannes
Le dimanche 24 aout 2025
Brocante à Gélannes organisée par l’amicale des sapeurs-pompiers
– Particulier 1 euro le mètre
– Professionnel 5 euros le mètre
Buvette et restauration sur place .
Stade de Gélannes Gélannes 10100 Aube Grand Est +33 6 69 71 30 26
