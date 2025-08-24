Vide grenier / Brocante de Gélannes Gélannes

Vide grenier / Brocante de Gélannes Gélannes dimanche 24 août 2025.

Vide grenier / Brocante de Gélannes

Stade de Gélannes Gélannes Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-24

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-24

Le dimanche 24 aout 2025

Brocante à Gélannes organisée par l’amicale des sapeurs-pompiers

– Particulier 1 euro le mètre

– Professionnel 5 euros le mètre

Buvette et restauration sur place .

Stade de Gélannes Gélannes 10100 Aube Grand Est +33 6 69 71 30 26

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vide grenier / Brocante de Gélannes Gélannes a été mis à jour le 2025-08-07 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise