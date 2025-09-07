Vide grenier brocante de l’Etoile Saint-Amandoise Saint-Amand-Montrond

Vide grenier brocante de l’Etoile Saint-Amandoise

Avenue Georges Pompidou Saint-Amand-Montrond Cher

Début : Dimanche 2025-09-07 07:00:00

fin : 2025-09-07 18:30:00

2025-09-07

Brocante annuelle

Animations, restauration et buvette sur place. Accueil des exposants à partir de 6h. 1,50 € le m. Réservation par SMS au 06 70 09 24 36 .

Avenue Georges Pompidou Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 70 09 24 36

English :

Annual flea market

German :

Jährlicher Flohmarkt

Italiano :

Mercato delle pulci annuale

Espanol :

Rastro anual

