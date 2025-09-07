Vide grenier brocante de l’Etoile Saint-Amandoise Saint-Amand-Montrond
Vide grenier brocante de l’Etoile Saint-Amandoise Saint-Amand-Montrond dimanche 7 septembre 2025.
Vide grenier brocante de l’Etoile Saint-Amandoise
Avenue Georges Pompidou Saint-Amand-Montrond Cher
Début : Dimanche 2025-09-07 07:00:00
fin : 2025-09-07 18:30:00
2025-09-07
Brocante annuelle
Animations, restauration et buvette sur place. Accueil des exposants à partir de 6h. 1,50 € le m. Réservation par SMS au 06 70 09 24 36 .
Avenue Georges Pompidou Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 70 09 24 36
English :
Annual flea market
German :
Jährlicher Flohmarkt
Italiano :
Mercato delle pulci annuale
Espanol :
Rastro anual
