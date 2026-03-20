Vide-grenier brocante de l’UCIA Cloyes-les-Trois-Rivières
Vide-grenier brocante de l’UCIA Cloyes-les-Trois-Rivières vendredi 8 mai 2026.
Vide-grenier brocante de l’UCIA
Cloyes-sur-le-Loir Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Buvette et restauration sur place. Evènement organisé par L’UCIA du Pays Cloysien.
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Cloyes-sur-le-Loir Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 74 19 83 54
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English :
Refreshments and catering on site. Event organized by UCIA du Pays Cloysien.
L’événement Vide-grenier brocante de l’UCIA Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-03-17 par OT GRAND CHATEAUDUN