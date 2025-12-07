Vide-grenier Brocante de Monségur Monségur
Vide-grenier Brocante de Monségur
Place Robert Darniche Monségur Gironde
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
La bastide de Monségur vous accueille à l’occasion de son traditionnel vide grenier hivernal sous la halle, sous les arcades et dans les rues du village. Amis chineurs, cette animation est faite pour vous ! Réservation d’emplacement obligatoire avant le 30 novembre. Restauration sur place. .
Place Robert Darniche Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 51 74 81
