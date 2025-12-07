Vide-grenier Brocante de Monségur

Place Robert Darniche Monségur Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

La bastide de Monségur vous accueille à l’occasion de son traditionnel vide grenier hivernal sous la halle, sous les arcades et dans les rues du village. Amis chineurs, cette animation est faite pour vous ! Réservation d’emplacement obligatoire avant le 30 novembre. Restauration sur place. .

Place Robert Darniche Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 51 74 81

English : Vide-grenier Brocante de Monségur

German : Vide-grenier Brocante de Monségur

Italiano :

Espanol : Vide-grenier Brocante de Monségur

L’événement Vide-grenier Brocante de Monségur Monségur a été mis à jour le 2025-11-10 par OT de l’Entre-deux-Mers