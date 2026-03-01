VIDE GRENIER/BROCANTE DU FOYER RURAL Parking du Moulin Saint-Denis-d’Oléron
VIDE GRENIER/BROCANTE DU FOYER RURAL Parking du Moulin Saint-Denis-d’Oléron lundi 30 mars 2026.
VIDE GRENIER/BROCANTE DU FOYER RURAL
Parking du Moulin Parking du Moulin ( à côté du city parques ) Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30 06:00:00
fin : 2026-03-30 18:00:00
Date(s) :
2026-03-30
Toute la journée, vide grenier/brocante organisé par le Foyer Rural de Saint Denis d’Oléron. Ouvert aux particuliers et aux professionnels. Sur réservation 4€ le m/l.
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Parking du Moulin Parking du Moulin ( à côté du city parques ) Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 85 81 foyerruralstdenis@orange.fr
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English :
All day, garage sale/brocante organized by the Foyer Rural de Saint Denis d’Oléron. Open to individuals and professionals. By reservation 4? m/l.
L’événement VIDE GRENIER/BROCANTE DU FOYER RURAL Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes