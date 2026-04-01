Vide grenier Brocante Gençay
Vide grenier Brocante Gençay dimanche 19 avril 2026.
Gençay
Vide grenier Brocante
Champs de Foire Gençay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 07:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Buvette et restauration à emporter. .
Champs de Foire Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 61 67 47
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English : Vide grenier Brocante
L’événement Vide grenier Brocante Gençay a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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