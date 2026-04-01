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Vide grenier Brocante Gençay

Vide grenier Brocante Gençay

Vide grenier Brocante Gençay dimanche 19 avril 2026.

Adresse : Champs de Foire

Ville : 86160 Gençay

Département : Vienne

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Gençay

Vide grenier Brocante

Champs de Foire Gençay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 07:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :
2026-04-19

Buvette et restauration à emporter.   .

Champs de Foire Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 61 67 47 

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English : Vide grenier Brocante

L’événement Vide grenier Brocante Gençay a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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