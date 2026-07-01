Informations pratiques

Longevilles-Mont-d’Or

Vide-grenier brocante

Rue de la Gare Longevilles-Mont-d’Or Doubs

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 18:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Organisés par le Club de Marche des B’Sachards.

Nombreuses places, animations pour les enfants, grand parking.

Buvette et petite restauration, pâtisserie maison.

Accès libre pour les visiteurs. .

Rue de la Gare Longevilles-Mont-d’Or 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 94 71 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-grenier brocante

L’événement Vide-grenier brocante Longevilles-Mont-d’Or a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS