UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Longevilles-Mont-d'Or

Vide-grenier brocante Longevilles-Mont-d’Or

dimanche 19 juillet 2026 · Longevilles-Mont-d'Or

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Rue de la Gare
Ville
25370 Longevilles-Mont-d'Or
Département
Doubs
Tarif
2.5 2.5 2.5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Longevilles-Mont-d’Or

Vide-grenier brocante

Rue de la Gare Longevilles-Mont-d’Or Doubs

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Organisés par le Club de Marche des B’Sachards.
Nombreuses places, animations pour les enfants, grand parking.
Buvette et petite restauration, pâtisserie maison.
Accès libre pour les visiteurs.   .

Rue de la Gare Longevilles-Mont-d’Or 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 94 71 69 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-grenier brocante

L’événement Vide-grenier brocante Longevilles-Mont-d’Or a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

À voir aussi à Longevilles-Mont-d'Or (Doubs)