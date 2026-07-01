Vide-grenier brocante Longevilles-Mont-d’Or
dimanche 19 juillet 2026 · Longevilles-Mont-d'Or
Informations pratiques
Longevilles-Mont-d’Or
Vide-grenier brocante
Rue de la Gare Longevilles-Mont-d’Or Doubs
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Organisés par le Club de Marche des B’Sachards.
Nombreuses places, animations pour les enfants, grand parking.
Buvette et petite restauration, pâtisserie maison.
Accès libre pour les visiteurs. .
Rue de la Gare Longevilles-Mont-d’Or 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 94 71 69
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English : Vide-grenier brocante
L’événement Vide-grenier brocante Longevilles-Mont-d’Or a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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