Vide-grenier Brocante Parking de l’hôpital Mouthe
Vide-grenier Brocante Parking de l’hôpital Mouthe lundi 25 mai 2026.
Mouthe
Vide-grenier Brocante
Parking de l’hôpital 9 rue Cart Broumet Mouthe Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 07:00:00
fin : 2026-05-25 16:00:00
Date(s) :
2026-05-25
De 6h à 19h sur le parking de l’hôpital.
Organisé par l’Association Pour un petit plus .
En faveur des résidents de l’EHPAD.
Buvette et restauration sur place.
Accès libre. .
Parking de l’hôpital 9 rue Cart Broumet Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 47 72 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-grenier Brocante
L’événement Vide-grenier Brocante Mouthe a été mis à jour le 2026-05-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS