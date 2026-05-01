Vide-grenier Brocante Parking de l’hôpital Mouthe

Mouthe

Vide-grenier Brocante

Parking de l’hôpital 9 rue Cart Broumet Mouthe Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 07:00:00

fin : 2026-05-25 16:00:00

Date(s) :

2026-05-25

De 6h à 19h sur le parking de l’hôpital.

Organisé par l’Association Pour un petit plus .

En faveur des résidents de l’EHPAD.

Buvette et restauration sur place.

Accès libre. .

Parking de l’hôpital 9 rue Cart Broumet Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 47 72 04

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English : Vide-grenier Brocante

L’événement Vide-grenier Brocante Mouthe a été mis à jour le 2026-05-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS