Vide Grenier Brocante Ribérac

Vide Grenier Brocante

Vide Grenier Brocante Ribérac dimanche 18 mai 2025.

Vide Grenier Brocante

Place Pradeau Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-05-18
fin : 2025-06-15

Date(s) :
2025-05-18 2025-06-15 2025-09-21 2025-10-19 2025-11-16 2025-12-21

Brocante vide grenier organisé tous les 3ème dimanche du mois (sauf juillet et août)
2€ le mètre
Place Pradeau Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 99 83 

English : Vide Grenier Brocante

Flea market and garage sale every 3rd Sunday of the month (except July and August)
2? per meter

German : Vide Grenier Brocante

Jeden dritten Sonntag im Monat (außer Juli und August) findet ein Flohmarkt statt
2? pro Meter

Italiano :

Mercatino delle pulci e mercatino dell’usato organizzato ogni 3a domenica del mese (eccetto luglio e agosto)
2? al metro

Espanol : Vide Grenier Brocante

Mercadillo y venta de garaje organizados cada tercer domingo de mes (excepto julio y agosto)
2? por metro

L’événement Vide Grenier Brocante Ribérac a été mis à jour le 2025-08-21 par Val de Dronne