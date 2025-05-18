Vide Grenier Brocante Ribérac
Vide Grenier Brocante Ribérac dimanche 18 mai 2025.
Vide Grenier Brocante
Place Pradeau Ribérac Dordogne
Début : 2025-05-18
fin : 2025-06-15
2025-05-18 2025-06-15 2025-09-21 2025-10-19 2025-11-16 2025-12-21
Brocante vide grenier organisé tous les 3ème dimanche du mois (sauf juillet et août)
2€ le mètre
Place Pradeau Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 99 83
English : Vide Grenier Brocante
Flea market and garage sale every 3rd Sunday of the month (except July and August)
2? per meter
German : Vide Grenier Brocante
Jeden dritten Sonntag im Monat (außer Juli und August) findet ein Flohmarkt statt
2? pro Meter
Italiano :
Mercatino delle pulci e mercatino dell’usato organizzato ogni 3a domenica del mese (eccetto luglio e agosto)
2? al metro
Espanol : Vide Grenier Brocante
Mercadillo y venta de garaje organizados cada tercer domingo de mes (excepto julio y agosto)
2? por metro
L’événement Vide Grenier Brocante Ribérac a été mis à jour le 2025-08-21 par Val de Dronne