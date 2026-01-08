Vide Grenier Brocante

Place Pradeau Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-01-18 2026-02-15 2026-03-15 2026-04-19 2026-05-17 2026-06-21 2026-09-20 2026-10-18 2026-11-15 2026-12-20

Brocante vide grenier organisé tous les 3ème dimanche du mois (sauf juillet et août)

2€ le mètre

Brocante vide grenier organisé tous les 3ème dimanche du mois (sauf juillet et août)

2€ le mètre .

Place Pradeau Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 99 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide Grenier Brocante

Flea market and garage sale every 3rd Sunday of the month (except July and August)

2? per meter

L’événement Vide Grenier Brocante Ribérac a été mis à jour le 2026-01-05 par Val de Dronne