Vide Grenier Brocante Ribérac dimanche 18 janvier 2026.
Place Pradeau Ribérac Dordogne
Début : 2026-01-18
fin : 2026-06-21
2026-01-18 2026-02-15 2026-03-15 2026-04-19 2026-05-17 2026-06-21 2026-09-20 2026-10-18 2026-11-15 2026-12-20
Brocante vide grenier organisé tous les 3ème dimanche du mois (sauf juillet et août)
2€ le mètre
Place Pradeau Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 99 83
English : Vide Grenier Brocante
Flea market and garage sale every 3rd Sunday of the month (except July and August)
2? per meter
L’événement Vide Grenier Brocante Ribérac a été mis à jour le 2026-01-05 par Val de Dronne