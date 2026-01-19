Vide-Grenier Brocante Salle municipale Aubert Saint-Aubin-sur-Mer
Brocante aux particuliers
Organisé par le Comité de Jumelage de Saint-Aubin-sur-Mer
Destiné aux particuliers uniquement
Samedi 28 février et Dimanche 1er mars de 9h à 18h
Salle Aubert Rue Pasteur Saint-Aubin
Contact: videgrenier.cjsa@orange.fr .
Salle municipale Aubert Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 6 11 29 97 81 alain.tranquart19@gmail.com
English : Vide-Grenier Brocante
Private flea market
