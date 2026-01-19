Vide-Grenier Brocante Salle municipale Aubert Saint-Aubin-sur-Mer

Vide-Grenier Brocante

Salle municipale Aubert Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Début : 2026-02-28 09:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

2026-02-28 2026-03-01

Brocante aux particuliers

Organisé par le Comité de Jumelage de Saint-Aubin-sur-Mer

Destiné aux particuliers uniquement

Samedi 28 février et Dimanche 1er mars de 9h à 18h

Salle Aubert Rue Pasteur Saint-Aubin

Contact: videgrenier.cjsa@orange.fr .

Salle municipale Aubert Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 6 11 29 97 81 alain.tranquart19@gmail.com

English : Vide-Grenier Brocante

Private flea market

