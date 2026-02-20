Vide-grenier brocante Rue des Peupliers Tourneville-sur-Mer

Vide-grenier brocante

Rue des Peupliers Annoville Tourneville-sur-Mer Manche

Début : 2026-04-26 06:30:00

fin : 2026-04-26

2026-04-26

Vide grenier réservé uniquement aux particuliers et associations.

Réservation obligatoire.

1 € le mètre linéaire. .

Rue des Peupliers Annoville Tourneville-sur-Mer 50660 Manche Normandie +670 98649 chantal.viel843@orange.fr

