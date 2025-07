Vide-grenier brocante Vouhé

Vide-grenier brocante Vouhé dimanche 24 août 2025.

Vide-grenier brocante

Centre bourg Vouhé Charente-Maritime

23ème vide grenier et brocante dans les rues du village.

Restauration et buvette sur place ou à emporter.

Apéritif offert aux exposants.

Centre bourg Vouhé 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 47 72 21 a.vouheenfete@orange.fr

English :

23rd garage sale and flea market in the village streets.

Catering and refreshments on site or to take away.

Aperitif offered to exhibitors.

German :

23. Flohmarkt und Trödelmarkt in den Straßen des Dorfes.

Restauration und Getränke vor Ort oder zum Mitnehmen.

Den Ausstellern wird ein Aperitif angeboten.

Italiano :

23° vendita di garage e mercatino delle pulci nelle vie del paese.

Catering e rinfreschi sul posto o da asporto.

Aperitivo offerto agli espositori.

Espanol :

23ª venta de garaje y mercadillo en las calles del pueblo.

Catering y refrescos in situ o para llevar.

Aperitivo ofrecido a los expositores.

