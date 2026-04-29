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Vide Grenier Brusque

Vide Grenier Brusque

Vide Grenier Brusque dimanche 9 août 2026.

Ville : 12360 Brusque

Département : Aveyron

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Tarif :

Brusque

Vide Grenier

Brusque Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Vide Grenier organisé pour la journée par l’association Arts et Traditions dans la cour du pensionnat St Thomas.
Buvette sur place   .

Brusque 12360 Aveyron Occitanie +33 6 78 57 95 62 

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English :

Flea Market organized for the day by the Arts et Traditions association in the courtyard of the St Thomas boarding school.

L’événement Vide Grenier Brusque a été mis à jour le 2026-04-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)