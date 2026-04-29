Brusque

Vide Grenier

Brusque Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Vide Grenier organisé pour la journée par l’association Arts et Traditions dans la cour du pensionnat St Thomas.

Buvette sur place .

Brusque 12360 Aveyron Occitanie +33 6 78 57 95 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea Market organized for the day by the Arts et Traditions association in the courtyard of the St Thomas boarding school.

L’événement Vide Grenier Brusque a été mis à jour le 2026-04-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)