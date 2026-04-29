Vide Grenier Brusque
Vide Grenier Brusque dimanche 9 août 2026.
Brusque
Vide Grenier
Brusque Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Vide Grenier organisé pour la journée par l’association Arts et Traditions dans la cour du pensionnat St Thomas.
Buvette sur place .
Brusque 12360 Aveyron Occitanie +33 6 78 57 95 62
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English :
Flea Market organized for the day by the Arts et Traditions association in the courtyard of the St Thomas boarding school.
L’événement Vide Grenier Brusque a été mis à jour le 2026-04-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)