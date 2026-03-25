Vide Grenier

le Village Bugny Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 17:30:00

Date(s) :

2026-06-07

A partir de 8h.

Organisé par le Comité des Fêtes.

Venez flâner dans les rues de notre beau village à la recherche de la perle rare .

Nous vous proposerons buvette et petite restauration .

3 euros le mètre linéaire.

Un café sera offert à chaque exposant.

Entrée gratuite .

le Village Bugny 25520 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 53 54 60 flo16925@hotmail.fr

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English : Vide Grenier

L’événement Vide Grenier Bugny a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS