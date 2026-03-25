Vide Grenier Bugny
Vide Grenier Bugny dimanche 7 juin 2026.
Vide Grenier
le Village Bugny Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 17:30:00
Date(s) :
2026-06-07
A partir de 8h.
Organisé par le Comité des Fêtes.
Venez flâner dans les rues de notre beau village à la recherche de la perle rare .
Nous vous proposerons buvette et petite restauration .
3 euros le mètre linéaire.
Un café sera offert à chaque exposant.
Entrée gratuite .
le Village Bugny 25520 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 53 54 60 flo16925@hotmail.fr
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English : Vide Grenier
L’événement Vide Grenier Bugny a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS