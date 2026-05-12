Buhl-Lorraine

Vide-grenier

Grande Rue et salle communale Buhl-Lorraine Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 06:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

L’amicale des footballeurs vétérans de Buhl-Lorraine organise un vide-greniers. Buvette et restauration seront disponibles sur place.

Le parking des visiteurs sera organisé sur des délaissés de terrains rue de la forêt et à proximité de l’aérodrome.Tout public

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Grande Rue et salle communale Buhl-Lorraine 57400 Moselle Grand Est +33 6 29 35 37 38

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English :

The Buhl-Lorraine veteran footballers’ association is organizing a garage sale. Refreshments and snacks will be available on site.

Parking for visitors will be provided on the vacant lots in rue de la forêt and near the airfield.

L’événement Vide-grenier Buhl-Lorraine a été mis à jour le 2026-05-12 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG