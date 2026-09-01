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Vide grenier Site du Lac Bujaleuf

dimanche 20 septembre 2026 · Site du Lac · Bujaleuf

Vide grenier Site du Lac Bujaleuf

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Site du Lac
Adresse
Lac de Ste Hélène
Ville
87460 Bujaleuf
Département
Haute-Vienne
Tarif

Bujaleuf

Vide grenier

Site du Lac Lac de Ste Hélène Bujaleuf Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Venez chiner et dénicher de bonnes affaires lors de notre vide-grenier au bord du lac de Sainte-Hélène !
Profitez d’une journée conviviale dans un cadre agréable, entre trouvailles et promenade au bord de l’eau. Buvette et food truck vous attendent !   .

Site du Lac Lac de Ste Hélène Bujaleuf 87460 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 30 50 89  labandeabuj@gmail.com

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Bujaleuf a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Portes de Vassivière

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