Vide grenier Site du Lac Bujaleuf
dimanche 20 septembre 2026 · Site du Lac · Bujaleuf
Informations pratiques
Bujaleuf
Vide grenier
Site du Lac Lac de Ste Hélène Bujaleuf Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Venez chiner et dénicher de bonnes affaires lors de notre vide-grenier au bord du lac de Sainte-Hélène !
Profitez d’une journée conviviale dans un cadre agréable, entre trouvailles et promenade au bord de l’eau. Buvette et food truck vous attendent ! .
Site du Lac Lac de Ste Hélène Bujaleuf 87460 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 30 50 89 labandeabuj@gmail.com
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Bujaleuf a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Portes de Vassivière
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