Vide grenier Salle des fêtes La Bénévole Burgille dimanche 5 juillet 2026.

Burgille

Vide grenier

Salle des fêtes La Bénévole Rue de Marnay Burgille Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Vide grenier, uniquement sur inscription avant le 28/06/2026 sur Helloasso. 2€ le mètre. .

Salle des fêtes La Bénévole Rue de Marnay Burgille 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 53 26 13 comiteburg25@gmail.com

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Burgille a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN