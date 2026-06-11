Vide grenier Salle des fêtes La Bénévole Burgille
Vide grenier Salle des fêtes La Bénévole Burgille dimanche 5 juillet 2026.
Burgille
Vide grenier
Salle des fêtes La Bénévole Rue de Marnay Burgille Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Vide grenier, uniquement sur inscription avant le 28/06/2026 sur Helloasso. 2€ le mètre. .
Salle des fêtes La Bénévole Rue de Marnay Burgille 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 53 26 13 comiteburg25@gmail.com
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Burgille a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN