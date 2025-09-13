Vide grenier C.S.Lantonnais Football Esplanade de Cassy Lanton

Vide grenier C.S.Lantonnais Football Esplanade de Cassy Lanton samedi 13 septembre 2025.

Esplanade de Cassy Avenue Gérard Minardo Lanton Gironde

Vide grenier du C.S.Lantonnais football.
Buvette et restauration sur place.   .

Esplanade de Cassy Avenue Gérard Minardo Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 71 17 47 

