Vide grenier Gare de Cabanac Cabanac-et-Villagrains
samedi 5 septembre 2026 · Gare de Cabanac · Cabanac-et-Villagrains
Informations pratiques
Cabanac-et-Villagrains
Vide grenier
Gare de Cabanac 6 Rue de la Gare Cabanac-et-Villagrains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Avis aux chasseurs de bonnes affaires et aux futurs exposants !
Durant le forum des associations, venez au vide-greniers de Cabanac !
Plus d’information par téléphone .
Gare de Cabanac 6 Rue de la Gare Cabanac-et-Villagrains 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 50 86 17
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Cabanac-et-Villagrains a été mis à jour le 2026-07-22 par Sud Bordeaux Tourisme