Vide grenier Gare de Cabanac Cabanac-et-Villagrains

Informations pratiques

Cabanac-et-Villagrains

Vide grenier

Gare de Cabanac 6 Rue de la Gare Cabanac-et-Villagrains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Avis aux chasseurs de bonnes affaires et aux futurs exposants !

Durant le forum des associations, venez au vide-greniers de Cabanac !

Plus d’information par téléphone .

Gare de Cabanac 6 Rue de la Gare Cabanac-et-Villagrains 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 50 86 17

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Cabanac-et-Villagrains a été mis à jour le 2026-07-22 par Sud Bordeaux Tourisme