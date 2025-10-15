Vide grenier Place 8 mai 1945 Cabannes
Vide grenier Place 8 mai 1945 Cabannes dimanche 19 avril 2026.
Vide grenier
Dimanche 19 avril 2026 à partir de 8h. Place 8 mai 1945 Autour des arènes Cabannes Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 08:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Vide grenier organisé par l’association Energy Fun-Music autour des arènes de Cabannes.
Vide grenier organisé par l’association Energy Fun-Music autour des arènes de Cabannes.
Arrivée des exposants à partir de 6h.
Buvette et petite restauration sur place. .
Place 8 mai 1945 Autour des arènes Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 52 12 88 21
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English :
Garage sale organized by the Energy Fun-Music association around the Cabannes arenas.
L’événement Vide grenier Cabannes a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence