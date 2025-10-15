Vide grenier Place 8 mai 1945 Cabannes

Vide grenier

Dimanche 19 avril 2026 à partir de 8h. Place 8 mai 1945 Autour des arènes Cabannes Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 08:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Vide grenier organisé par l’association Energy Fun-Music autour des arènes de Cabannes.

Vide grenier organisé par l’association Energy Fun-Music autour des arènes de Cabannes.



Arrivée des exposants à partir de 6h.

Buvette et petite restauration sur place. .

Place 8 mai 1945 Autour des arènes Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 52 12 88 21

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English :

Garage sale organized by the Energy Fun-Music association around the Cabannes arenas.

L’événement Vide grenier Cabannes a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence