Vide grenier Complexe Sportif du Jas Cabannes
dimanche 20 septembre 2026 · Complexe Sportif du Jas · Cabannes
Informations pratiques
Cabannes
Vide grenier
Dimanche 20 septembre 2026 à partir de 8h30.
Arrivée des exposants à partir de 6h. Complexe Sportif du Jas Chemin des Courses Cabannes Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Vide-Grenier des Amis dou Viei Cabano !
Vous voulez vider vos placards, votre grenier ou votre garage ?
Vide-Grenier des Amis dou Viei Cabano !
Avis aux chineurs et aux amateurs de bonnes affaires ! L’association Amis dou Viei Cabano vous donne rendez-vous pour son vide-grenier. C’est l’occasion idéale de dénicher des pépites, de compléter vos collections ou simplement de flâner entre les stands.
Que vous soyez là pour vider votre grenier ou pour trouver la perle rare, l’ambiance promet d’être au rendez-vous.
Pas besoin de prévoir le pique-nique ! Une buvette et une petite restauration seront disponibles toute la journée pour vous permettre de faire une pause gourmande. .
Complexe Sportif du Jas Chemin des Courses Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 77 42 02 89 alain.tavel55@gmail.com
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English :
« Les Amis du Vieil Cabano » Yard Sale!
Want to clear out your closets, attic, or garage?
L’événement Vide grenier Cabannes a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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