Vide-grenier cairon École Maternelle du Vey Cairon

Vide-grenier cairon École Maternelle du Vey Cairon dimanche 21 septembre 2025.

Vide-grenier cairon

École Maternelle du Vey Route de Creully Cairon Calvados

Début : 2025-09-21 07:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Venez profiter du vide-greniers organisé par l’association des parents d’élèves de Cairon.

Une restauration sera proposée sur place ainsi que des WC.

École Maternelle du Vey Route de Creully Cairon 14610 Calvados Normandie +33 6 82 17 83 58

English : Vide-grenier cairon

Come and enjoy the garage sale organized by the Cairon parents’ association.

Catering and WCs will be available on site.

German : Vide-grenier cairon

Kommen Sie und genießen Sie den von der Elternvereinigung von Cairon organisierten Flohmarkt.

Vor Ort werden Speisen und Getränke sowie WCs angeboten.

Italiano :

Venite a godervi il mercatino organizzato dall’Associazione Genitori Cairon.

Il catering sarà disponibile sul posto, così come i servizi igienici.

Espanol :

Ven a disfrutar de la venta de garaje organizada por la Asociación de Padres de Cairon.

Habrá servicio de catering in situ, así como WC.

L’événement Vide-grenier cairon Cairon a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Caen la Mer