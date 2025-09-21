Vide-grenier cairon École Maternelle du Vey Cairon
Vide-grenier cairon École Maternelle du Vey Cairon dimanche 21 septembre 2025.
Vide-grenier cairon
École Maternelle du Vey Route de Creully Cairon Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 07:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Venez profiter du vide-greniers organisé par l’association des parents d’élèves de Cairon.
Une restauration sera proposée sur place ainsi que des WC.
Venez profiter du vide-greniers organisé par l’association des parents d’élèves de Cairon.
Une restauration sera proposée sur place ainsi que des WC. .
École Maternelle du Vey Route de Creully Cairon 14610 Calvados Normandie +33 6 82 17 83 58
English : Vide-grenier cairon
Come and enjoy the garage sale organized by the Cairon parents’ association.
Catering and WCs will be available on site.
German : Vide-grenier cairon
Kommen Sie und genießen Sie den von der Elternvereinigung von Cairon organisierten Flohmarkt.
Vor Ort werden Speisen und Getränke sowie WCs angeboten.
Italiano :
Venite a godervi il mercatino organizzato dall’Associazione Genitori Cairon.
Il catering sarà disponibile sul posto, così come i servizi igienici.
Espanol :
Ven a disfrutar de la venta de garaje organizada por la Asociación de Padres de Cairon.
Habrá servicio de catering in situ, así como WC.
L’événement Vide-grenier cairon Cairon a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Caen la Mer