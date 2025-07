Vide-grenier Calviac-en-Périgord Calviac-en-Périgord

Vide-grenier Calviac-en-Périgord Calviac-en-Périgord dimanche 3 août 2025.

Vide-grenier Calviac-en-Périgord

Place de l’Eglise Calviac-en-Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-03

Vide-grenier sur la place de l’Eglise de Calviac-en-Périgord le dimanche 3 Août 2025

De 9h à 18h

2€ le mètre linéaire pour les exposants

Buvette, restauration, marché des producteurs

Vide-grenier sur la place de l’Eglise de Calviac-en-Périgord le dimanche 3 Août 2025

De 9h à 18h

2€ le mètre linéaire pour les exposants

Buvette, restauration, marché des producteurs .

Place de l’Eglise Calviac-en-Périgord 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 50 67 50

English : Vide-grenier Calviac-en-Périgord

Garage sale on the Place de l’Eglise in Calviac-en-Périgord on Sunday, August 3, 2025

From 9am to 6pm

2? per linear meter for exhibitors

Refreshments, catering, farmers’ market

German : Vide-grenier Calviac-en-Périgord

Flohmarkt auf dem Place de l’Eglise in Calviac-en-Périgord am Sonntag, den 3. August 2025

Von 9 bis 18 Uhr

2? der laufende Meter für die Aussteller

Getränke, Essen und Trinken, Bauernmarkt

Italiano :

Vendita di garage in Place de l’Eglise a Calviac-en-Périgord domenica 3 agosto 2025

Dalle 9.00 alle 18.00

2? al metro lineare per gli espositori

Ristoro, catering, mercato contadino

Espanol : Vide-grenier Calviac-en-Périgord

Venta de garaje en la Place de l’Eglise de Calviac-en-Périgord el domingo 3 de agosto de 2025

De 9h a 18h

2? por metro lineal para los expositores

Refrescos, catering, mercado agrícola

L’événement Vide-grenier Calviac-en-Périgord Calviac-en-Périgord a été mis à jour le 2025-07-15 par OT du pays de Fénelon