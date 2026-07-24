Informations pratiques

Calviac-en-Périgord

Vide-grenier Calviac-en-Périgord

Place de l’Eglise Calviac-en-Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 09:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Rendez-vous à Calviac-en-Périgord pour une journée de chine et de convivialité ! Vide-grenier, marché de producteurs, buvette et restauration vous attendent de 9h à 18h sur la place de l’Église. Emplacements exposants à 2 €/mètre, sur réservation.

Faites de bonnes affaires dans une ambiance conviviale lors du vide-grenier de Calviac-en-Périgord ! Toute la journée, chineurs, collectionneurs et curieux pourront parcourir les stands à la recherche d’objets insolites, de meubles, de livres, de vêtements, de jouets ou encore de trésors oubliés. En parallèle, profitez d’un marché de producteurs, d’une buvette et d’un espace de restauration pour partager un moment gourmand en famille ou entre amis. Les exposants sont accueillis dès 7h15 et les visiteurs de 9h à 18h sur la place de l’Église. Tarif exposant 2 € le mètre linéaire. Réservation obligatoire auprès des organisateurs. .

Place de l’Eglise Calviac-en-Périgord 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 55 68 51 49

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English : Vide-grenier Calviac-en-Périgord

Come to Calviac-en-Périgord for a day of bargain hunting and good times! A yard sale, farmers’ market, refreshment stand, and food vendors await you from 9 a.m. to 6 p.m. on the church square. Vendor spaces are 2 €/meter; reservations required.

L’événement Vide-grenier Calviac-en-Périgord Calviac-en-Périgord a été mis à jour le 2026-07-24 par OT du pays de Fénelon