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Vide Grenier Cambo-les-Bains

Vide Grenier Cambo-les-Bains

Vide Grenier Cambo-les-Bains dimanche 14 juin 2026.

Adresse : 25 Allée Edmond Rostand

Ville : 64250 Cambo-les-Bains

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Cambo-les-Bains

Vide Grenier

25 Allée Edmond Rostand Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Au profit de l’APEL et des collégiens.
Buvette, restauration sur place, parking, toilettes, accès PMR.   .

25 Allée Edmond Rostand Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 076974004 

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English : Vide Grenier

L’événement Vide Grenier Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Cambo les Bains

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