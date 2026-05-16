Cambo-les-Bains

Vide Grenier

25 Allée Edmond Rostand Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Au profit de l’APEL et des collégiens.

Buvette, restauration sur place, parking, toilettes, accès PMR. .

25 Allée Edmond Rostand Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 076974004

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide Grenier

L’événement Vide Grenier Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Cambo les Bains