Vide Grenier Cambo-les-Bains
Vide Grenier Cambo-les-Bains dimanche 14 juin 2026.
Cambo-les-Bains
Vide Grenier
25 Allée Edmond Rostand Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Au profit de l’APEL et des collégiens.
Buvette, restauration sur place, parking, toilettes, accès PMR. .
25 Allée Edmond Rostand Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 076974004
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English : Vide Grenier
L’événement Vide Grenier Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Cambo les Bains
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