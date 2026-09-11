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AGENDA · Cambo-les-Bains

Vide Grenier Cambo-les-Bains

dimanche 20 septembre 2026 · Cambo-les-Bains

Vide Grenier Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
64250 Cambo-les-Bains
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Cambo-les-Bains

Vide Grenier

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Au profit de l’APE des écoles publiques.   .

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 57 43 56 

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English : Vide Grenier

L’événement Vide Grenier Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Cambo les Bains

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