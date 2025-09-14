Vide grenier Campagne

Vide grenier Campagne dimanche 14 septembre 2025.

Vide grenier

Parking des Marquises Campagne Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Vide grenier et exposition artisanale.

Restauration et buvette sur place.

2€ le mètre linéaire

Vide grenier et exposition artisanale.

Restauration et buvette sur place.

2€ le mètre linéaire .

Parking des Marquises Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 52 95 44

English :

Flea market and craft exhibition.

Catering and refreshments on site.

2? per linear metre

German : Vide grenier

Flohmarkt und Ausstellung von Kunsthandwerk.

Verpflegung und Getränke vor Ort.

2? der laufende Meter

Italiano :

Mercatino delle pulci e mostra dell’artigianato.

Catering e rinfreschi in loco.

2? al metro lineare

Espanol : Vide grenier

Mercadillo y exposición de artesanía.

Catering y refrescos in situ.

2? por metro lineal

L’événement Vide grenier Campagne a été mis à jour le 2025-09-07 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère