Vide grenier Campagne

Parking des Marquises Campagne Dordogne

Début : 2025-09-14
2025-09-14

Vide grenier et exposition artisanale.
Restauration et buvette sur place.
2€ le mètre linéaire
Parking des Marquises Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 52 95 44 

English :

Flea market and craft exhibition.
Catering and refreshments on site.
2? per linear metre

German : Vide grenier

Flohmarkt und Ausstellung von Kunsthandwerk.
Verpflegung und Getränke vor Ort.
2? der laufende Meter

Italiano :

Mercatino delle pulci e mostra dell’artigianato.
Catering e rinfreschi in loco.
2? al metro lineare

Espanol : Vide grenier

Mercadillo y exposición de artesanía.
Catering y refrescos in situ.
2? por metro lineal

