Vide grenier Campagne
Vide grenier Campagne dimanche 14 septembre 2025.
Vide grenier
Parking des Marquises Campagne Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
Vide grenier et exposition artisanale.
Restauration et buvette sur place.
2€ le mètre linéaire
Vide grenier et exposition artisanale.
Restauration et buvette sur place.
2€ le mètre linéaire .
Parking des Marquises Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 52 95 44
English :
Flea market and craft exhibition.
Catering and refreshments on site.
2? per linear metre
German : Vide grenier
Flohmarkt und Ausstellung von Kunsthandwerk.
Verpflegung und Getränke vor Ort.
2? der laufende Meter
Italiano :
Mercatino delle pulci e mostra dell’artigianato.
Catering e rinfreschi in loco.
2? al metro lineare
Espanol : Vide grenier
Mercadillo y exposición de artesanía.
Catering y refrescos in situ.
2? por metro lineal
L’événement Vide grenier Campagne a été mis à jour le 2025-09-07 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère