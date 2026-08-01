Informations pratiques

Campbon

Vide Grenier

Avenue des Sports Campbon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 09:00:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Vide grenier organisé par l’UBCC.

Bar et restauration sur place. .

Avenue des Sports Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 84 62 03 nath.gazeau@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide Grenier Campbon a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay