AGENDA · Campbon
Vide Grenier Campbon
dimanche 30 août 2026 · Campbon
Informations pratiques
Campbon
Vide Grenier
Avenue des Sports Campbon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Vide grenier organisé par l’UBCC.
Bar et restauration sur place. .
Avenue des Sports Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 84 62 03 nath.gazeau@orange.fr
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English :
L’événement Vide Grenier Campbon a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay