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AGENDA · Campbon

Vide Grenier Campbon

dimanche 30 août 2026 · Campbon

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Avenue des Sports
Ville
44750 Campbon
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Campbon

Vide Grenier

Avenue des Sports Campbon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Vide grenier organisé par l’UBCC.
Bar et restauration sur place.   .

Avenue des Sports Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 84 62 03  nath.gazeau@orange.fr

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English :

L’événement Vide Grenier Campbon a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay