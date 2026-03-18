Vide-Grenier

à la Place de la Mairie CAMPISTROUS Campistrous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 08:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

2,50 € ml.

Restauration et buvette sur place

Réservations au 06 66 39 65 35 (Aurélie) ou au 06 29 62 30 98 (Maryne)

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à la Place de la Mairie CAMPISTROUS Campistrous 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 66 39 65 35

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English :

2.50 ? ml.

Catering and refreshments on site

Bookings on 06 66 39 65 35 (Aurélie) or 06 29 62 30 98 (Maryne)

L’événement Vide-Grenier Campistrous a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65