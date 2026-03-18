Vide-Grenier à la Place de la Mairie Campistrous
Vide-Grenier à la Place de la Mairie Campistrous dimanche 12 avril 2026.
Vide-Grenier
à la Place de la Mairie CAMPISTROUS Campistrous Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 08:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
2,50 € ml.
Restauration et buvette sur place
Réservations au 06 66 39 65 35 (Aurélie) ou au 06 29 62 30 98 (Maryne)
.
à la Place de la Mairie CAMPISTROUS Campistrous 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 66 39 65 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
2.50 ? ml.
Catering and refreshments on site
Bookings on 06 66 39 65 35 (Aurélie) or 06 29 62 30 98 (Maryne)
L’événement Vide-Grenier Campistrous a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65