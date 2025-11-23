Vide grenier CAPVERN Capvern
Vide grenier CAPVERN Capvern dimanche 23 novembre 2025.
Vide grenier
CAPVERN A la salle des fêtes Capvern Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-23 08:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-11-23
L’association les amis de l’école de Capvern organise un vide grenier. Restauration et buvette sur place
Inscriptions pour les vendeurs 06 89 51 86 64
3€ le mètre linéaire/ 6€ la table si besoin. 2.5€ le mètre extérieur 3€ le portant
CAPVERN A la salle des fêtes Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 89 51 86 64
English :
The association les amis de l’école de Capvern organizes a garage sale. Catering and refreshments on site
Vendor registration: 06 89 51 86 64
3? per linear meter/ 6? per table if required. 2.5? per outside meter 3? per rack
German :
Der Verein Les amis de l’école de Capvern organisiert einen Flohmarkt. Restauration und Getränke vor Ort
Anmeldungen für Verkäufer: 06 89 51 86 64
3? der laufende Meter/ 6? der Tisch bei Bedarf. 2.5? der äußere Meter 3? der Träger
Italiano :
L’associazione les amis de l’école de Capvern organizza una vendita di garage. Catering e rinfreschi sul posto
Registrazione dei venditori: 06 89 51 86 64
3? per metro lineare/ 6? per tavolo se richiesto. 2.5? per metro esterno 3? per scaffale
Espanol :
La asociación les amis de l’école de Capvern organiza una venta de garaje. Catering y refrescos in situ
Inscripción para vendedores: 06 89 51 86 64
3? por metro lineal/ 6? por mesa si es necesario. 2.5? por metro exterior 3? por estante
L’événement Vide grenier Capvern a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65