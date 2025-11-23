Vide grenier CAPVERN Capvern

Vide grenier

CAPVERN A la salle des fêtes Capvern Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-23 08:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-23

L’association les amis de l’école de Capvern organise un vide grenier. Restauration et buvette sur place

Inscriptions pour les vendeurs 06 89 51 86 64

3€ le mètre linéaire/ 6€ la table si besoin. 2.5€ le mètre extérieur 3€ le portant

English :

The association les amis de l’école de Capvern organizes a garage sale. Catering and refreshments on site

Vendor registration: 06 89 51 86 64

3? per linear meter/ 6? per table if required. 2.5? per outside meter 3? per rack

German :

Der Verein Les amis de l’école de Capvern organisiert einen Flohmarkt. Restauration und Getränke vor Ort

Anmeldungen für Verkäufer: 06 89 51 86 64

3? der laufende Meter/ 6? der Tisch bei Bedarf. 2.5? der äußere Meter 3? der Träger

Italiano :

L’associazione les amis de l’école de Capvern organizza una vendita di garage. Catering e rinfreschi sul posto

Registrazione dei venditori: 06 89 51 86 64

3? per metro lineare/ 6? per tavolo se richiesto. 2.5? per metro esterno 3? per scaffale

Espanol :

La asociación les amis de l’école de Capvern organiza una venta de garaje. Catering y refrescos in situ

Inscripción para vendedores: 06 89 51 86 64

3? por metro lineal/ 6? por mesa si es necesario. 2.5? por metro exterior 3? por estante

