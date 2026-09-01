Vide grenier Salle des fêtes Casseuil

Informations pratiques

Casseuil

Vide grenier de Casseuil

Salle des fêtes 2 les Arbouliers Casseuil Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Vide grenier, buvette et food truck toute la journée. .

Salle des fêtes 2 les Arbouliers Casseuil 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 73 98 65 comite.casseuil@gmail.com

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English : Vide grenier de Casseuil

L’événement Vide grenier de Casseuil Casseuil a été mis à jour le 2026-08-16 par OT de l’Entre-deux-Mers