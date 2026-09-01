AGENDA · Casseuil
Vide grenier Salle des fêtes Casseuil
dimanche 13 septembre 2026 · Salle des fêtes · Casseuil
Informations pratiques
Casseuil
Vide grenier de Casseuil
Salle des fêtes 2 les Arbouliers Casseuil Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Vide grenier, buvette et food truck toute la journée. .
Salle des fêtes 2 les Arbouliers Casseuil 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 73 98 65 comite.casseuil@gmail.com
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English : Vide grenier de Casseuil
L’événement Vide grenier de Casseuil Casseuil a été mis à jour le 2026-08-16 par OT de l’Entre-deux-Mers
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