Vide Grenier Cassuéjouls

Vide Grenier Cassuéjouls samedi 9 août 2025.

Vide Grenier

Cassuéjouls Aveyron

Tarif : – –

Début : Samedi 2025-08-09

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Chinez, flânez… et tombez sous le charme du village !

Maisons ouvertes, objets anciens, trouvailles insolites.

L’emplacement est gratuit. .

Cassuéjouls 12210 Aveyron Occitanie +33 6 34 07 23 43

English :

Browse, stroll… and fall under the spell of the village!

German :

Stöbern Sie, bummeln Sie… und verlieben Sie sich in den Charme des Dorfes!

Italiano :

Curiosate, passeggiate… e lasciatevi incantare dal villaggio!

Espanol :

Navegue, pasee… ¡y déjese hechizar por el pueblo!

