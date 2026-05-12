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Vide grenier Cast

Vide grenier Cast dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Place de la mairie

Ville : 29150 Cast

Département : Finistère

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Cast

Vide grenier

Place de la mairie Cast Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Buvette toute la journée.
Barbecue à partir de 12h.
Organisé par l’APEL de l’école Notre-Dame   .

Place de la mairie Cast 29150 Finistère Bretagne +33 6 66 32 09 95 

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Cast a été mis à jour le 2026-05-12 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE