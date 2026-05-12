Vide grenier Cast
Vide grenier Cast dimanche 28 juin 2026.
Cast
Vide grenier
Place de la mairie Cast Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Buvette toute la journée.
Barbecue à partir de 12h.
Organisé par l’APEL de l’école Notre-Dame .
Place de la mairie Cast 29150 Finistère Bretagne +33 6 66 32 09 95
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Cast a été mis à jour le 2026-05-12 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE