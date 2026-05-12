Cast

Vide grenier

Place de la mairie Cast Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Buvette toute la journée.

Barbecue à partir de 12h.

Organisé par l’APEL de l’école Notre-Dame .

Place de la mairie Cast 29150 Finistère Bretagne +33 6 66 32 09 95

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Cast a été mis à jour le 2026-05-12 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE