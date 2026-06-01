Cauville

Vide grenier

Le bourg mairie Cauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 07:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Vide grenier

Vide grenier avec stand buvette, crêpes et sandwich/frites .

Le bourg mairie Cauville 14770 Calvados Normandie +33 2 31 79 66 51

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English : Vide grenier

Flea market

L’événement Vide grenier Cauville a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Suisse Normande