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Vide grenier Cauville

Vide grenier Cauville dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Le bourg mairie

Ville : 14770 Cauville

Département : Calvados

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Cauville

Vide grenier

Le bourg mairie Cauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 07:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Vide grenier
Vide grenier avec stand buvette, crêpes et sandwich/frites   .

Le bourg mairie Cauville 14770 Calvados Normandie +33 2 31 79 66 51 

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English : Vide grenier

Flea market

L’événement Vide grenier Cauville a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Suisse Normande