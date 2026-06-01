Vide grenier Cauville
Vide grenier Cauville dimanche 21 juin 2026.
Cauville
Vide grenier
Le bourg mairie Cauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 07:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Vide grenier
Vide grenier avec stand buvette, crêpes et sandwich/frites .
Le bourg mairie Cauville 14770 Calvados Normandie +33 2 31 79 66 51
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English : Vide grenier
Flea market
L’événement Vide grenier Cauville a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Suisse Normande